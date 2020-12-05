Михаил Мурашко объяснил, как собирается статистика по коронавирусным больным в Калининградской области

Михаил Мурашко Фото: Иван МАРКОВ

В субботу 5 декабря в Калининград прибыл министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, который провел совещание в региональном правительстве. Во время общения с прессой он пояснил, как подбивается статистика по коронавирусным больным.

- Здесь имеется информационная система медицинская, разработанная компанией «Барс», которая позволяет вести амбулаторные и стационарные карты пациентов. На основе нее можно эффективно использовать элементы сбора статистики и четко управлять, — объяснил глава минздрава.

Напомним, ранее губернатор Антон Алиханов сообщил в своем инстаграме о статистической ошибке, из-за которой в региональном и федеральном министерстве были разные данные по свободным ковидным койкам в Калининградской области.