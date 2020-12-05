Министр здравоохранения РФ: В Калининграде нет дефицита реанимационных коек

В субботу 5 декабря в Калининград прибыл министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, у которого журналисты поинтересовались, действительно ли в регионе есть дефицит реанимационного оборудования и коек.

- Дефицита реанимационных коек нет, - ответил Мурашко. – Мы сегодня прошли и посмотрели: реанимационного оснащения достаточно. Самое главное на сегодняшний день — вовремя маршрутизировать больных. В том числе работу реанимационно-консультативных центров, которые позволяют своевременно выявлять пациентов с риском развития тяжелых состояний и, соответственно, переводить их.

Министр отметил, что лично отследил этапность оказания помощи в городских больницах.