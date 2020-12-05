«Я подверглась гипнозу!»: В Калининграде многодетная мать перевела мошенникам 250 тысяч рублей

В Калининграде произошел очередной случай телефонного мошенничества. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, жертвой стала 34-летняя многодетная мать, которая «подверглась гипнозу» мнимых сотрудников службы безопасности банка, оформила кредит на 250 тысяч рублей и перевела эти деньги неизвестным.

- Женщине позвонили неизвестные с московского номера телефона, - уточняет пресс-служба УМВД, - представились сотрудниками банка и спросили, не оформляла ли она только что потребительский кредит. Калининградка ответила, что нет и звонившие стали убеждать ее, что это сделали мошенники. Для отмены заявки ей якобы надо было «перехватить» эти деньги, чтобы они не ушли в другой банк, то есть оформить кредит на такую же сумму и перевести займ на «страховые» ячейки.

Мошенники работали очень грамотно, потому что женщина взяла целых два кредита в разное время (на 200 и 50 тысяч рублей), обналичила их и переводила через банкомат по 15 тысяч на указанные номера мобильных телефонов.

- При этом мошенники убеждали женщину, что о разговорах с ними она никому не должна рассказывать, и пугали ее возбуждением в отношении нее уголовного дела за разглашение секретных сведений, - добавляет пресс-служба. - С ней даже связался другой мошенник, представившийся сотрудником полиции. Для этого он подделал уже калининградский номер телефона.

Теперь многодетная мать в течение 5 лет будет выплачивать взятый ее и похищенный у нее кредит.