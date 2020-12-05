Антон Алиханов заявил, что калининградцам не стоит ждать антиковидных послаблений из-за Нового года

Алиханов, Гуцан и Мурашко Фото: Иван МАРКОВ

В субботу 5 декабря журналисты напомнили губернатору Антону Алиханову, что в Санкт-Петербурге и Калининградской области самая сложная ситуация в связи с эпидемией коронавируса, и власти Санкт-Петербурга даже заявили по этому поводу, что не ждут туристов на Новый год.

- А ждем ли мы туристов? – продолжили вопрос журналисты.

- Знаете, никаких специальных дополнительных послаблений относительно больших массовых мероприятий не будет, - ответил Алиханов. - Мы вышли в коридор 180-190 заболевших ежедневно. Благодаря большой работе, которую провело министерство здравоохранения РФ в период с начала пандемии. Оборачиваемость коек и скорость вылечивания пациентов значительно выросла. Все возможности у нас есть, чтобы мобильно управлять в том числе и коечным фондом. Ситуация остается напряженной, тем не менее она стабильная, контролируемая, - ответил Алиханов.

Ситуация, по словам Алиханова, может поменяться, однако надежд на это немного.

- Мы не видим оснований, чтобы менять условия тех ограничений, которые были введены. Они останутся такими, как на настоящий момент. В случае, если будет какое-то существенное улучшение, мы будем обсуждать эти вопросы, но пока ситуация находится в этой точке, ни о каких послаблениях речи быть не может, — добавил глава региона.