Мурашко рассказал о последствиях самолечения коронавируса, которые он видел в калининградских стационарах

По словам Мурашко, в Калининграде многие лечатся самостоятельно, после чего попадают в больницу с осложнениями Фото: Иван МАРКОВ

В субботу 5 декабря в Калининград журналисты пожаловались министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко на то, что пациенты, которые лечат коронавирус в домашних условиях, не всегда могут приобрести в Калининграде необходимые антибиотики.

- Антибиотики должны назначаться только по предписанию врача, - ответил на это Мурашко. – К сожалению, могу констатировать, что сегодня, посещая стационары, мы видели пациентов, которые поступили в запущенном состоянии, и которые самостоятельно или по рекомендациям каких-то родственников, не имеющих прямого отношения к лечению ковидных больных, но имеющих отношение к медицине, начинают с первых дней принимать антибиотики.

По словам Мурашко, это в корне неправильный путь лечения.

- К сожалению, эта практика подчас дает формирование осложнений. Нужно следовать именно тем современным рекомендациям, а они не начинаются с приема антибиотиков. Поэтому эффективность терапии в первую очередь складывается из того, что предложено академическим сообществом.

Мурашко добавил, что в калининградские амбулатории все необходимые лекарства поступили.

- Специально заходил, смотрел: они есть в наличии. Поэтому они именно нуждающимся пациентам должны выдаваться амбулаторно, которые получают предписания. Министерство промышленности и торговли дополнительно развернуло производственные мощности, а министерство здравоохранения 17 площадкам согласовало выпуск антибиотиков. Поэтому дефицит сегодня ликвидируется, — добавил он.

Антон Алиханов к этому добавил, что регион удвоит объем средств бюджета на закупку лекарств для больных с подтвержденным коронавирусом и ОРВИ.