На улице Емельянова образовался завал из 4 автомобилей

ДТП на Емельянова Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В районе половины восьмого вечера на улице Емельянова в Калининграде поступил сигнал о массовом ДТП, в котором поучаствовали, по меньшей мере, 4 автомобиля. Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, столкновение произошло в районе перекрестка с Первым Ржевским переулком.

- Завал, 4 машины, все перегорожено. Автобусы проехать не могут, - написал очевидец.

Другой очевидец сообщил, что ДТП собрало пробку из десятка автобусов.