50 пенсионеров, 27 медиков: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 195 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В структуре заболевания 121 случай ОРВИ, 57 случаев пневмонии и 17 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 50 пенсионеров;
- 27 медицинских работников, в том числе 7 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;
- 12 работающих на промышленных предприятиях;
- 6 сотрудников образовательных учреждений;
- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 4 работников торговли и общественного питания;
- 2 сотрудников предприятий сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник гостиницы;
- 4 работника банков и юридических кантор;
- 58 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 7 учащихся (школа 1 Гусев, школа Будущего Гурьевск, Озерская школа, школы 22,23,29, Лицей 35 Калининград);
- 2 студента (БФУ);
- 2 воспитанника детских дошкольных учреждений (детские сады - 127 Калининград, Колокольчик Советск);
-14 неработающих.