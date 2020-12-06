50 пенсионеров, 27 медиков: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 195 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В структуре заболевания 121 случай ОРВИ, 57 случаев пневмонии и 17 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 50 пенсионеров;

- 27 медицинских работников, в том числе 7 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;

- 12 работающих на промышленных предприятиях;

- 6 сотрудников образовательных учреждений;

- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 4 работников торговли и общественного питания;

- 2 сотрудников предприятий сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник гостиницы;

- 4 работника банков и юридических кантор;

- 58 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 7 учащихся (школа 1 Гусев, школа Будущего Гурьевск, Озерская школа, школы 22,23,29, Лицей 35 Калининград);

- 2 студента (БФУ);

- 2 воспитанника детских дошкольных учреждений (детские сады - 127 Калининград, Колокольчик Советск);

-14 неработающих.