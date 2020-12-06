Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
В Калининградской области за сутки было выявлено 195 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 102 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 13
Нестеровский городской округ - 6
Озерский городской округ - 3
Балтийский городской округ - 15
Гвардейский городской округ – 7
Полесский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 19
Правдинский городской округ - 4
Светловский городской округ – 2
Гусевский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ - 1
Славский городской округ - 1
Советский городской округ – 7
Ладушкинский городской округ - 1
Черняховский городской округ – 9
Мамоновский городской округ – 1
Неманский городской округ - 2