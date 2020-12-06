Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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В Калининградской области за сутки было выявлено 195 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 102 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 13

Нестеровский городской округ - 6

Озерский городской округ - 3

Балтийский городской округ - 15

Гвардейский городской округ – 7

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 19

Правдинский городской округ - 4

Светловский городской округ – 2

Гусевский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ - 1

Славский городской округ - 1

Советский городской округ – 7

Ладушкинский городской округ - 1

Черняховский городской округ – 9

Мамоновский городской округ – 1

Неманский городской округ - 2