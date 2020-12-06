В мэрию Калининграда поступило 67 заявок на участие в программе благоустройства дворов

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде завершился прием заявок на участие в отборе дворовых территорий для участия в программе благоустройства.

Как сообщает пресс-служба мэрии, от управляющих компаний и ТСЖ поступило 67 заявок на благоустройство придомовых территорий 151 многоквартирного дома.

Все заявки проверит общественная комиссия, позже их рассмотрят на заседании, которое запланировано на декабрь 2020 года. В результате оценки заявок будет дополнен адресный перечень объектов благоустройства дворовых территорий на 2022-2024 годы.