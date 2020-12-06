В Калининграде застройщики «забыли» высадить более 4 тысяч деревьев

Калининграде застройщики, получившие порубочные билеты, не спешат проводить компенсационное озеленение. Как сообщает пресс-служба мэрии, за последние 4 года было закрыто только 62% порубочных билетов.

Так, в 2016 году не было закрыто 16 порубочных билетов, по которым должны были высадить 734 дерева, в 2017 году не закрыто 35 порубочных билетов, не высажено - 2018 деревьев, в 2018 году не закрыто - 14 разрешающих документов, не высажено 279 зеленых насаждений, в 2019 году не закрыто 12 порубочных билетов и не высажено 1423 дерева. всего задолженность Калининграду составила 4454 единицы зеленых насаждений.

Одними из самых крупных нарушителей в 2016 году стали - ООО «Паркплэйс», ООО «Досеан-Строй», ООО «Спецгазавтоматика», в 2017 году - ООО «Центр», ООО «БалтЕвроСтрой», ООО «ПАРК», в 2018 году - ООО «Новострой Плюс», ООО «1 Строительный холдинг», ООО «Талион», 2019 году – АО «Стройнвест», ООО «КенигАвтоСтрой», ООО «Витязь».

Кроме того, в перечне оказались учреждения подчиненные областному правительству и администрации Калининграда.