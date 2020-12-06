В Славске директор фермерского хозяйства попалась на мошенничестве с грантом

В Славском районе полиция завела уголовное дело на главу фермерского хозяйства. 29-летнюю женщину подозревают в мошенничестве при получении гранта на развитие бизнеса, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, четыре года назад женщина получила субсидии на создание фермерского хозяйства и покупку сельскохозяйственной техники. Однако оперативники выяснили, что она заключила фиктивную сделку на покупку пресс-подборщика со своим знакомым на 350 тысяч рублей.

«Агрегат остался у продавца, а деньги он вернул покупательнице, которая потратила их на собственные нужды», - сообщили в полиции.

На предпринимательницу завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», расследование продолжается.