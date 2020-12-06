В Пионерском чиновник выдал разрешение на строительство дома в охранной зоне газопровода

На экс-начальник отдела архитектуры и перспективного развития администрации Пионерского завели уголовное дело. Бывшего муниципального служащего подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, в 2016 году чиновник подготовил и незаконно выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в Пионерском на земельном участке, имеющем обременение в виде охранной зоны газопровода высокого давления. Согласно действующему законодательству, строительство в этой зоне запрещено.

«По мнению следствия, действиями подозреваемого, в том числе, нарушены права и законные интересы граждан, заключивших с застройщиком договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома на общую сумму 5,2 млн рублей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас в рамках расследования проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на получение доказательств.