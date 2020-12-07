Генеральное консульство Польши в Калининграде приостановило прием посетителей

Генеральное консульство Республики Польша в Калининграде приостановило прием посетителей с понедельника, 7 декабря текущего года.

«О возобновлении приема будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении на сайте консульства.

Отмечается, что к дежурному консулу можно обращаться по телефону только в ситуациях угрозы жизни или здоровью граждан Польши. В остальных же случаях, когда характер дела или особые правовые нормы не требуют личного присутствия при подачи заявления, с консулом можно связаться по электронной почте или также по телефону.