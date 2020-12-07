В Гурьевском районе сгорели баня и гараж

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

17 человек и 4 единицы техники из трех пожарно-спасательных частей принимали участие в тушении пожара в поселке Прибрежное Гурьевского района. В минувшее воскресенье на часах было 21.59, когда поступило сообщение о возгорании на поселковой улице Центральной.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, сгорели: одноэтажная кирпичная баня с мансардой, гараж и пристроенный к бане деревянный навес.

К счастью, обошлось без пострадавших, а пожарные справились со своей работой.