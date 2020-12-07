В Калининграде на Южном вокзале заработали автоматические ячейки для багажа

. Фото: Пресс-служба КЖД

На Южном вокзале в Калининграде установили новые камеры для хранения багажа.

Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, в зале ожидания вокзала установлены ячейки трех видов: стандартная, средняя и для крупногабаритного багажа. Оплата услуги по хранению багажа производится в двух терминалах для наличного и безналичного способов.

В КЖД отметили, что сервис является бесконтактным, а значит, актуален в пандемию коронавируса.

Ранее услуга по хранению вещей предоставлялась в стационарной камере хранения с дежурным работником.