В Балтийске моряк погасил долг по алиментам, чтобы выйти в очередной рейс

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Моряк из Балтийска оплатил 200-тысячный долг по алиментам, чтобы уйти в рейс. Об этом сообщает пресс-служба Службы судебных приставов.

Мужчина должен был выплачивать на содержание сына четверть своих доходов, однако сам он уверял, что работает неофициально. Однако пристав узнала, что в прошлом году моряк был трудоустроен официально и заработал 800 тысяч рублей.

Моряку предложили перечислить сыну 200 тысяч рублей, а для убедительности мужчине ограничили выезд за пределы России. Лишившись возможности выйти в очередной рейс, моряк сразу же погасил задолженность в полном объеме.