На 21-летнюю калининградку завели дело за пьяное ДТП с пострадавшим

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Жительница Зеленоградского района стала фигуранткой уголовного дела на ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

28 марта 21-летняя водитель «Фольксвагена» не справилась с управлением и врезалась в дерево на автодороге «Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный». Экспертиза установила, что молодая женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии тяжелые травмы получил 14-летний пассажир легковушки.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».