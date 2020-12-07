28 медиков, 14 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За сутки в Калининградской области зарегистрировано 198 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 139 случаев ОРВИ, 44 случаев пневмонии и 15 бессимптомных случаев, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

Всего в области по состоянию на понедельник, 7 декабря, зарегистрировано 12817 случаев COVID-19.

Среди заболевших:

- 53 пенсионера;

- 28 медицинских работников, в том числе 2 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;

- 3 работающих на промышленных предприятиях;

- 14 сотрудников образовательных учреждений;

- 10 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 5 работников торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- сотрудник предприятия бытовых услуг;

- 4 работника банков;

- сотрудник охранного предприятия;

- 40 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 12 учащихся (лицей 7, школа 3, Гимназия 2 Черняховск, школа пос. Привольное (Черняховский ГО), школа пос. Маршальское (Гурьевский ГО), школа Будущего, Гимназия Гурьевск, кадетский корпус в г. Гусеве, Нестеровская школа, школа пос. Железнодорожный, школы 38,10 Калининград);

- 2 студента (БФУ, Колледж сервиса и туризма);

- 2 воспитанника детских дошкольных учреждений (детский сад 4 Черняховск, Детский сад 5 Гусев);

- 2 ребёнка 2 и 3 года;

- 20 неработающих.