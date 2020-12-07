В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 7 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13:00 света не будет в Центральном районе на ул. Лейт. Катина 30, 32, 34а, 36, 38, 40.

До 21:00 в этом же районе свет отключен по адресам:

ул. Пугачева 20-20а, 15, 17-33а, 35-39

ул. Офицерская 24-36а, 23-29, 31-33, 32, 34, 38-40, 42

ул. К. Маркса 33-39, 41-43.

В Московском районе до 18:00 энергоснабжение приостановлено на ул. Печатной 26.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 в Ленинградском районе на ул. Клинической 27.

До 16:00 воды не будет в Московском районе по адресам:

ул. П.Морозова 46-46а,48 (СОШ№46), 48а,50-52,54,56, 60а, 60-62,61-63,65-67,64-66,68-80,69-83,82-86,102-108, 101-113,93-99,85-91,45-59,132-144, 110-116,118-122,124-130, 117-125, 146-156 (котельная) 127-139,157-170.