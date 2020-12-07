За плевок на пол житель Советска убил приятеля табуреткой

В ночь на 4 декабря двое жителей Советска приятно проводили время в квартире одного из домов по улице Дальней. Можно было бы сказать, что и культурно проводили. Но, во-первых, 38-летний хозяин и его 58-летний собутыльник выпивали без меры. А во-вторых, по ходу застолья гость плюнул на пол. Подобная некультурность настолько вывела из себя пьяного, но чистоплотного хозяина жилища, что он схватил деревянный табурет и несколько раз огрел им приятеля по голове и телу. Потом, увидев, что свалившийся на заплеванный пол бедняга перестал подавать признаки жизни, сообразил, что перестарался. И принялся названивать в «Скорую». Вслед за медиками прибыли полицейские, и все они вместе констатировали факт смерти потерпевшего.

- Советским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Калининградской области советчанину предъявлено обвинение в убийстве, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - По ходатайству следствия Советским горсудом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение расследования осуществляет отдел уголовного розыска МО МВД России «Советский».