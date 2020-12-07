Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

За плевок на пол житель Советска убил приятеля табуреткой

Ссора между мужчинами произошла по ходу совместного распития спиртного
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
КомментироватьОставить комментарий

В ночь на 4 декабря двое жителей Советска приятно проводили время в квартире одного из домов по улице Дальней. Можно было бы сказать, что и культурно проводили. Но, во-первых, 38-летний хозяин и его 58-летний собутыльник выпивали без меры. А во-вторых, по ходу застолья гость плюнул на пол. Подобная некультурность настолько вывела из себя пьяного, но чистоплотного хозяина жилища, что он схватил деревянный табурет и несколько раз огрел им приятеля по голове и телу. Потом, увидев, что свалившийся на заплеванный пол бедняга перестал подавать признаки жизни, сообразил, что перестарался. И принялся названивать в «Скорую». Вслед за медиками прибыли полицейские, и все они вместе констатировали факт смерти потерпевшего.

- Советским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Калининградской области советчанину предъявлено обвинение в убийстве, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - По ходатайству следствия Советским горсудом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение расследования осуществляет отдел уголовного розыска МО МВД России «Советский».

Криминал