«Мероприятия должны быть без артистов»: Замглавы Калининграда прокомментировал выступление Моргенштерна на детском празднике

Во время утреннего эфира программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» заместитель главы города Андрей Шумилин прокомментировал ситуацию с проведением детского утренника, на котором выступал рэпер Моргенштерн. Напомним, исполнитель был приглашен на десятилетие сына бывшего депутата горсовета Олега Шкиля.

- Спасибо, что вы об этом сказали, - заявил Шумилин. - Для меня это новость, потому что я не смотрю за детскими утренниками в этом ключе. У меня есть утренники, которые город Калининград проводит, правда, немножко в другом контексте. У нас закрытые мероприятия проводятся. Если все это было, то должны, наверное, роспотребнадзоровские органы ответить на это.

- То есть, вы против того, чтобы запреты нарушались? У нас же проведение банкетов, свадеб и корпоративов у нас запрещено.

- Если откровенно говорить, я за то, чтобы это было соразмерно. Если люди в семье… а у меня семья 17 человек, и одновременно я могу человек 10 собрать, так как знаю за каждого члена семьи, и его историю. Если он болел, то, соответственно, я знаю. Если мои родители уже старые люди, то я их точно не буду подвергать рискам.

- То есть, если у меня есть ночной клуб, то почему бы не собраться там? Вы это имеете в виду?

- Я говорю о том, что и количество, и качество людей приглашенных должно быть соразмерно. То есть, люди в этом смысле должны понимать ответственность, а дальше, понятно, что это должны быть семейные мероприятия. Но ты за это должен отвечать лично, никого извне в эту историю не вовлекая. Без артистов, свои личные мероприятия сами проводите.

- Да, Моргенштерна подвергать опасности нельзя, - пошутил ведущий.