На дне Балтийского моря обнаружили легендарную шифровальную машину «Энигма»

Машину, которая неплохо сохранилась, передадут в музей. Фото: REUTERS

На дне залива Гелтинг немецкие водолазы обнаружили хорошо сохранившуюся шифровальную машину «Энигма», которую нацисты использовали во время Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сначала раритет приняли за печатную машинку, запутанную в рыболовные сети.

«За последние 20 лет я сделал много захватывающих и странных открытий. Но я никогда не мечтал о том, что однажды мы найдем одну из легендарных машин «Enigma», - приводит агентство слова подводного археолога Флориана Хубера.

Сообщается, что незадолго до капитуляции Германии в мае 1945 года порядка 50 подводных лодок были затоплены в заливе Гелтинг, недалеко от границы с Данией. Шифровальная машина могла быть затоплена тогда же.

Всего же в конце войны немцы потопили более 200 своих подводных лодок в Северном и Балтийском морях.

Находку передадут в археологический музей в Шлезвиге.