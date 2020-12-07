В Советске 40 постояльцев психоневрологического интерната подхватили коронавирус

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В Советске в психоневрологическом интернате 40 постояльцев заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

У постояльцев симптомы ОРВИ, преимущественно с повышением температуры.

«В учреждении организованы противоэпидемические мероприятия, скорректирован противоэпидемический режим, установлено медицинское наблюдение, проводятся обследования сотрудников и контактных, комплексные дезинфекционные мероприятия», - заявили в пресс-службе ведомства, добавив, что с апреля 2020 года учреждение работает в закрытом режиме.

Вероятным источником заражения является персонал, причина распространения инфекции устанавливается.