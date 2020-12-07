В Мамоново отделочник украл из квартиры золото и деньги

. Фото: Александр Подгорчук

В Мамоново мастер-отделочник похитил у клиентки золото и деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Местная жительница наняла 28-летнего мастера для ремонта квартиры, который подглядел, куда горожанка складывает драгоценности. В один из дней мужчина похитил золотые украшения, а также 50 тысяч рублей, после чего перестал приходить на работу. Пропажу драгоценностей и денег женщина обнаружила спустя несколько дней.

Полицейские разыскали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Злоумышленник успел продать похищенное, а деньги потратил на развлечения.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.