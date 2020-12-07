На Куршской косе нашли раненого лебедя

Птицу отвезли ветеринарам. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Раненого красавца-лебедя на берегу Балтийского моря нашли отдыхающие, которые прогуливались по побережью в окрестностях поселка Лесной. Они позвонили по телефону доверия, связались с работниками национального парка.

- У лебедя была открытая рана. Кто ее ему нанес – непонятно. Возможно, это была лиса или собака, - сказала «Комсомолке» пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова.

Государственные инспекторы национального парка раненую птицу отвезли на лечение в реабилитационный центр «Биосфера Балтики». Эта организация занимается спасением птиц.