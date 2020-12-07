Жительнице Калининграда грозит срок за фиктивную регистрацию гастарбайтеров

В Калининграде местная жительница стала фигуранткой уголовного дела за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

С февраля по ноябрь 2020 года женщина зарегистрировала в своей квартире на улице Картышева 17 иностранцев, при этом, горожанка не собиралась предоставлять им жилое помещение для проживания.

Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.