Коронавирус за сутки выявили в 18-ти городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 198 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 102 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 4

Нестеровский городской округ - 10

Озерский городской округ - 1

Балтийский городской округ – 6

Пионерский городской округ - 3

Гвардейский городской округ – 5

Полесский городской округ - 2

Гурьевский городской округ – 15

Правдинский городской округ - 5

Светловский городской округ – 4

Гусевский городской округ - 5

Зеленоградский городской округ – 6

Светлогорский городской округ - 3

Славский городской округ – 7

Краснознаменский городской округ - 2

Советский городской округ – 3

Черняховский городской округ – 17