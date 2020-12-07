Коронавирус за сутки выявили в 18-ти городах Калининградской области

.
Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки было выявлено 198 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 102 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 4
Нестеровский городской округ - 10
Озерский городской округ - 1
Балтийский городской округ – 6
Пионерский городской округ - 3
Гвардейский городской округ – 5
Полесский городской округ - 2
Гурьевский городской округ – 15
Правдинский городской округ - 5
Светловский городской округ – 4
Гусевский городской округ - 5
Зеленоградский городской округ – 6
Светлогорский городской округ - 3
Славский городской округ – 7
Краснознаменский городской округ - 2
Советский городской округ – 3
Черняховский городской округ – 17