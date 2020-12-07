Стали известны места размещения фоторадаров на этой неделе в Калининградской области

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Фото: Безопасный город
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на этой неделе в Калининградской области.
С 8 по 14 декабря фоторадары будут установлены:
• На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
• На 12 километре автодороги «Переславское – Круглово».
• На 38 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
• На 8 километре автодороги «Южный обход г. Калининграда».
• На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».
• На 29 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
• На 28 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
• На 51 километре автодороги «Гвардейск – Советск – госграница с Литовской республикой».
• На 23 километре автодороги «Калининград – Крылово через Правдинск».
• Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».