В Калининграде задержали подозреваемого в вымогательстве, полиция разыскивает других пострадавших

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером 3 декабря злоумышленник возле дома на улице Красносельской требовал с 23-летнего горожанина 20 тысяч рублей, при этом угрожая насильственными действиями. Молодой человек передал вымогателю половину требуемой суммы и только потом обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали вымогателя, им оказался безработный 28-летний мужчина, проживающий на той же улице.

На него завели уголовное дело по статье «Вымогательство», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Злоумышленника поместили в СИЗО, сейчас полицейские разыскивают других пострадавших. Им необходимо обратиться в ОМВД России по Центральному району по адресу: Калининград, ул. Яналова, 56, либо по телефону: 8 (4012) 552-202, 552-503 (дежурная часть) или 02.