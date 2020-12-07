Калининградцев бесплатно научат отражать кибератаки

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Жители Калининградской области могут бесплатно пройти курсы обучения по информационной безопасности. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, для жителей региона запущены специальные 16-тичасовые бесплатные курсы.

На базе ГАУ «Калининградский государственный научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности» можно пройти обучение на выбор по трем программам: «Обеспечение защиты персональных данных»; «Цифровая гигиена»; «Основы работы с современными офисными приложениями».

«Желающим пройти обучение по этим курсам следует заранее, до 20 декабря 2020 года, зарегистрироваться на защищенной образовательной платформе «Калининградского государственного научно-исследовательского центра информационной и технической безопасности, - добавили в пресс-службе мэрии. - Для этого необходимо пройти по ссылке https://sdo.kgnic.ru/

По всем вопросам, связанным с обучением, можно обращаться по электронной почте dpo@kgnic.ru или по телефону +7(4012) 52-70-20.