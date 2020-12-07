В Полесске пьяный водитель «Ауди» притворился пассажиром

. Фото: Александр Подгорчук

В Полесском районе сотрудники ДПС заметили петляющую по дороге «Ауди» и решили остановить автомобиль.

Сразу после остановки машины водитель пересел на заднее пассажирское сиденье, где находилось еще двое мужчин.

«32-летний водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, уверяя, что он пассажир и не находился за рулем автомобиля», - сообщили в пресс-службе полиции.

В ходе проверки выяснилось, что ранее мужчина был лишен прав на 1,5 года за пьяное вождение. Теперь ему грозит уголовная ответственность.