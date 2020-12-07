Ресторанам в Калининграде продлили время работы

Время работы ресторанов в Калининграде продлили на два часа. Фото: Клопс.Ru

С понедельника, 7 декабря преданные своему делу работники и смелые посетители калининградских ресторанов могут немного выдохнуть. Согласно постановлению регионального правительства, продолжительность рабочего дня заведений увеличена аж на два часа – с 21.00 до 23.00.

Но все другие требования к организации работы ресторанов остаются в силе! Официанты работают строго в масках, за одним столиком могут находиться не более 4 человек, столики должны находиться на двухметровом расстоянии друг от друга.

Если уж выбрались в ресторан, наслаждайтесь длинным вечером по правилам!

О других ограничениях в связи с распространением коронавирусной инфекции, которые действуют в Калининградской области с 1 декабря 2020 года, читайте здесь.