В Калининградской области за пять лет зарплата работников культуры выросла в 1,6 раза

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Фото: Правительство Калининградской области

Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры по сравнению с 2014 годом увеличился по госучреждениям в 1,6 раза. Такие данные озвучил региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

- Для сравнения: в 2014 году зарплата в госучреждениях составляла 20 430 рублей, в 2019 году – 32 916 рублей. В муниципальных учреждениях культуры зарплата выросла в 1,58 раза: в 2014 году – 19 425 рублей, в 2019 году – 30 730 рублей, - говорится в отчете пресс-службы правительства Калининградской области о прошедшем в понедельник, 7 декабря Совете по культуре при губернаторе.

Также речь шла о степени эффективности работы сферы культуры в регионе. По итогам 2019 года поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по областным и муниципальным учреждениям культуры увеличились по сравнению с 2014 годом (303 миллиона рублей) в 2,4 раза и составили 717 миллионов рублей.

- Это говорит о большей степени включенности учреждений культуры в экономику региона и повышении эффективности культурной политики, - считает министр Ермак.