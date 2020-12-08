В Калининграде полиция разгромила два наркопритона

В Калининградской области прошла масштабная операция полиции «Наркопритон», в ходе которой было изъято 2,4 кг наркотиков. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

В течение месяца полицейские 91 раз обследовали жилые помещения, а также гаражи, подвалы и чердаки в поисках мест, где собираются наркоманы. Кроме того оперативники проверили 52 сообщения о фактах хранения, продажи и покушений на сбыт наркотиков, 45 из которых были выявлены участковыми. Также было ликвидировано два наркопритона.

Полицейские установили, что ранее судимый 50-летний калининградец устроил у себя в квартире на Ленинском проспекте наркопритон. Мужчина систематически предоставлял наркоманам место для употребления наркотиков и варил для них на кухне дезоморфин. «Нехорошую» квартиру взяли штурмом бойцы спецназа «Гром». Помимо наркотиков, в квартире нашли 90 патронов от мелкокалиберной винтовки.

Второй притон полицейские ликвидировали в Центральном районе Калининграда. Там, 44-летний местный житель также варил дезоморфин и был задержан с поличным.

Расследования уголовных дел продолжаются.