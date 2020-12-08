На ул. Тургенева в Калининграде сгорел гараж с двумя автомобилями

. Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области

В Калининграде в понедельник вечером в результате пожара сгорело два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18.52. На улице Тургенева сгорел гараж площадью 120 «квадратов». Внутри гаража выгорели два автомобиля.

Огнем также были повреждены два стеклопакета, расположенные на фронтоне здания, и кровля на общей площади 10 кв.м.

Пострадавших нет. На место происшествия выезжали пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей.