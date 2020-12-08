В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда во вторник нет света и воды

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В Калининграде во вторник, 8 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

Подача электроэнергии приостановлена до 21:00 в Центральном районе на пр-те Мира 63, 65, 86-88а, 86а,б, 90 (котельная); ул. Красной 3-11, 4-14, 10; ул. Пугачёва 3, 5, 6-10а.

Холодное водоснабжение в Ленинградском районе прекращено до 15:00 на пр-те Московском 186; ул. Танковой 15 и ул. Ялтинской 44. До 17:00 воды не будет на ул. 9 Апреля 14-18 и ул. Кирпичной 7, 9, 17а, 23а.

До 16:00 холодное водоснабжение отключено в Московском районе на ул. Летней 70, 72; в Центральном районе – на ул. Цирковой 1, 1а и ул. Менделеева 17-21, 24а, 26-38, 29-37, 29а,в, 31а, 40а, 42-48.