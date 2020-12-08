39 медиков, 10 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: "КП" Архив
В Калининградской области за сутки было выявлено 204 новых случая коронавируса. В структуре заболевания 133 случая ОРВИ, 50 случаев пневмонии и 21 бессимптомный случай. Всего в области по состоянию на вторник, 8 декабря, зарегистрирован 13021 случай заболевания.
Среди заболевших:
- 41 пенсионер;
- 39 медицинских работников, в том числе 9 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 10 сотрудников образовательных учреждений;
- 9 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 8 работников торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- сотрудник с/х предприятия;
- сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;
- 2 работника банков;
- сотрудник охранного предприятия;
- 55 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 14 учащихся (школы 38, 24, Гимназия 40, ганзейская ладья, Альбертина Калининград, школа пос. Донское, Зеленоградская школа, школа 1 Светлый, Школа 1 Гусев, школа 1 Черняховск);
- 2 студента (КИТИС, КМРК);
- 9 неработающих.