Немцы подарили Славску скульптуру лосенка, сделанную из подков

Лоси в Славске. Фото: vk.com

Представители немецкого общества "Эльхнидерунг", в которое входят родственники жителей Хайнрихсвальде (так Славск назывался до войны), подарили Славску скульптуру лосенка, выполненную из подков.

"Общество "Эльхнидерунг" сделали жителям Славского округа новогодний подарок. Маленький лосенок, изготовленный мастером Альгердасом Микштой, переехал к большому лосю у здания администрации", - сообщает издание "Славские новости".

В 2018 году возле здания администрации городского округа появилась скульптура большого лося. Это также был подарок общества "Эльхнидерунг".