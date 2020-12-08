В Советске сбитый пешеход отсудил 300 тысяч рублей

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В Советске пострадавший в ДТП пешеход отсудил компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Дорожный инцидент произошел в феврале этого года на улице Калининградское шоссе. Водитель одной из местных компаний при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил горожанина. Мужчину госпитализировали с множественными переломами и ссадинами.

Пострадавший подал в суд на компанию и потребовал выплатить ему компенсацию морального вреда.

Суд установил, что ДТП произошло по вине водителя предприятия и взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.