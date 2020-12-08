Калининградец час ожидал скорую, а затем стал угрожать медикам

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В Неманском районе местный житель не дождался скорую помощь и стал угрожать расправой медикам. Об этом сообщается на странице службы «112» в «Вконтакте».

Инцидент произошёл вечером в понедельник, 7 декабря. Вызов поступил из поселка Большое Село.

«Заявитель сообщил, что плохо себя чувствует и вызывал скорую медицинскую помощь. Мужчина в течение некоторого времени совершал повторные вызовы по номеру 112, по истечении часа ожидания бригады СМП, он еще раз обратился и пригрозил физической расправой с сотрудниками скорой медицинской помощи», - сообщили в службе «112», отметив, что из-за большой загруженности скорой помощи жителям региона стоит относиться с пониманием к работе медицинских сотрудников.