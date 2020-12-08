В Гусеве полицейские раскрыли кражу денег из церковной лавки

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В Гусеве двое местных жителей обокрали церковную лавку. Об этом сообщает пресс-слжуба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от настоятеля храма на улице Толстого, который сообщил, что из кассы церковной лавки пропало 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что 30-ти и 20-летний местные жители сумели отвлечь работницу церковной лавки, после чего один из них похитил деньги, которые они отправились тратить в Черняховск. Там их и задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.