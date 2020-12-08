Елена Дятлова: «Я верую в силу калининградского ветра»

Елена Дятлова Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник 8 декабря глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала о том, что заканчивает бороться с листвой и начинает бороться с гололедом. Подводя итоги одной борьбы, она заявила:

- Знаете, мне странно было слышать «вы убрали листья с мест общего пользования, а они остались на общедомовых территориях», - начала свой рассказ Дятлова. - Слушайте, я верую в силу калининградского ветра, который в течение недели перенесет эту листву с общедомовых территорий на наши же дороги. Я постаралась сегодня в достаточно мягкой форме объяснить коллегам, отвечающим за уборку города, что надо вместе закончить эту работу совместно с управляющими компаниями.

Далее она даже привела конкретный пример:

- У меня дочь проживает на улице Фрунзе, и я заходила к ней. И я видела, как там листва с газонов перемещается на те же дороги, - добавила Дятлова.