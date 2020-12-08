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Дятлова о противогололедной обработке: «Главное не упустить переход через ноль»

Глава администрации также напомнила водителям, что давно стоит сменить резину на зимнюю
Иван МАРКОВ
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По словам Дятловой, коммунальщики из МУП "Чистота" сейчас накануне больших испытаний

По словам Дятловой, коммунальщики из МУП "Чистота" сейчас накануне больших испытаний

Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник 8 декабря после оперативного совещания в мэрии города глава администрации Елена Дятлова заявила, что муниципальное предприятие «Чистота» находится накануне великих испытаний.

- Самое главное сейчас не упустить время, не упустить переход через ноль. Мы с вами все видели на прошлой неделе ДТП, которое было на территории Гурьевского городского округа, в Васильково, - напомнила Дятлова. - Собственно, неважно. Оно могло с таким же успехом произойти на улице Гагарина, которая относится к городу Калининграду. Там из-за скользкозти произошло ДТП с участием шести машин.

Дятлова предупредила, что «не стоит уповать на то, что зима не придет», и что автомобилистам давно следует сменить резину. Ранее же на оперативном совещании она обратилась к подчиненным:

- К концу недели мы имеем минусовые температуры, а это значит — обледенение проезжей части и тротуаров. Прошу организовать работу по обработке, - заявила глава.