Шахматисты из Калининграда выиграли двенадцать наград первенства СЗФО

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Санкт-Петербурге прошло первенство СЗФО по шахматам. В «классике», «блице» и «быстрых» шахматах сыграли свыше двухсот представителей девяти регионов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Успешно выступили воспитанники профильной спортивной школы Калининградской области, которые оформили три золотые, шесть серебряных и три бронзовых медали практически во всех возрастных категориях.

Наиболее результативно выступила Мари Аванян среди девушек не старше 15 лет, ставшая первой в классических шахматах и блице, а также второй в быстрых шахматах. Три медали среди юношей не старше 13 лет у Никиты Новикова – золото в блице, серебро в классике и бронза в быстрых шахматах.

Отметим, что вместе с Владом Шереметьевым, Львом Тороповым, Ани Аванян и Маргаритой Лосевой они квалифицировались для выступления в Высшей лиге отечественных шахмат в 2021 году. Планируется, что турнир в этом дивизионе пройдёт в апреле в Сочи.