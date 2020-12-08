Дятлова - об открытии новой трамвайной линии в Калининграде: «Хочется поставить на нее новый трамвай»

Трамвай "Корсар" Фото: Антон АЛИХАНОВ

Во вторник 8 декабря после оперативного совещания в мэрии города глава администрации Елена Дятлова рассказала журналистам, что Калининград скоро сможет получить и новый трамвай, и новый маршрут.

- Долгое время изучалась наша возможность обновить трамвайный парк, - начала она. - Мы находимся в той ситуации, когда у нас узкая колея, и далеко не все трамваи могут к нам прийти. Олег Викторович Кутин, который сегодня является председателем комитета по транспорту отдельно выезжал в Евпаторию и смотрел, как ведет себя трамвай Уральского вагоностроительного завода, выезжали в Санкт-Петербург на производство, где смотрели на трамвай «Корсар».

Дятлова отметила, что финансовые трудности в мэрии никуда не делись, но подсчеты, чтобы понять, есть ли возможность взять трамвай в лизинг, все-таки ведутся.

- Мои коллеги в комитете транспорта сейчас считают, что нам стоит подправить трамвайные пути, чтобы запустить еще один маршрут до парка культуры и отдыха. Хотелось бы, чтобы по Ленинскому проспекту до того кольца у Центрального парка ходил трамвай. Пока называют мне страшную сумму 23 миллиона рублей. Но это предварительные цифры, - добавила глава.

Вероятнее всего, новый трамвай пойдет от Южного вокзала до парка.

- У нас было время, когда мы закрывали трамвайные маршруты, но, наверное, будет время, когда мы откроем. Однозначно хочется на новый маршрут поставить новый трамвай. Есть договоренность, что в декабре или в начале января придет для испытаний новый трамвай. Он пока будет ходить без пассажиров, потому что ему нужно пройти систему сертификации. Калининград будет полигоном, на котором у вагона будут выявляться недостатки. Внешне он хороший и красивый. Если его сертифицируют к февралю-марту, то тогда мы сможем говорить о приобретении по лизинговой схеме. Стоимость вагона от 65 миллионов. Цена будет колебаться в зависимости от начинки, - заключила Дятлова.