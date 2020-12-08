На ул. Новгородской в Калининграде построят детсад на 225 мест

. Фото: мэрия Калининграда

Городские власти заключили контракт на строительство нового детсада на улице Новгородской в микрорайоне им. А. Космодемьянского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Детсад рассчитан на 225 детей, из них 105 мест – в ясельных группах. Всего на 2-х этажах детского сада запланировано разместить 10 возрастных групп вместимостью не более 24 человек в группе.

В здании детсада будут залы для музыкальных и гимнастических занятий, медицинские помещения, пищеблок, прачечная. Ввести в эксплуатацию детсад планируется в конце 2021 года.