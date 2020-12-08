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Андрей Кропоткин о реконструкции улицы Рокоссовского: «Подрядчик нас очень подвел»

По словам главы города, до Нового года он закончить работы не успеет
Иван МАРКОВ
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Работы на Рокоссовского еще далеки от финиша

Работы на Рокоссовского еще далеки от финиша

Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник 8 декабря глава города Андрей Кропоткин рассказал журналистам, что у него есть большие сомнения по поводу того, что подрядчик сможет закончить работы по реконструкции улицы Рокоссовского в этом году.

- У меня огромные сомнения, - начал Кропоткин. – Если вы там были, то понимаете, что сомнения у всех, кто хоть чуть-чуть разбирается в строительстве. Есть технологические процессы определенные: минуса уже пошли, а там бетонные работы, там уже земля схватилась, а грейдером надо заново все проходить. Плитку уже надо весной укладывать, потому что усадка совершенно будет другая.

Далее речь Кропоткина стала еще более печальной.

- В общем, подвел нас очень серьезно подрядчик. Мы так хотели сделать нашим горожанам праздник, подарок. Мы надеемся, что сейчас на следующей неделе потепление будет, плитка придет, и подрядчик сможет найти рабочую силу, – продолжил глава. - Потому что сколько я туда ни приезжал, 10-15 человек по стройке ходит. Такой проект таким количеством людей невозможно закончить в ближайшее время. Нужно нанимать еще дополнительно людей или брать субподрядную организацию. Деньги-то у нас зарезервированы, мы-то готовы оплачивать все полностью, за все работы, но этих работ не видно, их просто нет. Эта общественная зона, о которой мы так долго говорили, и хотели, чтобы люди уже в январские выходные там гуляли и отдыхали. Мы еще живем надеждами, что все-таки к новому году подрядная организация что-то сможет, но, честно говоря, я сомневаюсь.