Под Калининградом инспектор ГИБДД применил оружие, чтобы задержать пьяного водителя

В Зеленоградском районе инспекторы ГИБДД задержали водителя, который пытался скрыться и не реагировал на требования об остановке Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Автоинспекторы получили информацию о пьяном водителе «Шкоды». Автомобиль был обнаружен в районе поселка Малиновка, однако водитель проигнорировал требования об остановке и увеличил скорость.

Неадекватный мужчина грубо нарушал ПДД и создавал угрозу другим участникам движения. Поэтому в поле в около поселка Холмогоровка полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия. Только после этого нарушитель остановился и был задержан.

«По причине выездов на встречную полосу движения на водителя составлено 6 административных материалов. Автомобиль представлял угрозы всем участникам движения. Судьбу водителя будет решать суд», - рассказала Светлана Поставничая.

На 27-летнего водителя составили несколько административных протоколов: за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, за отказ от медосвидетельствования, за грубые нарушения Правил дорожного движения. Известно, что в этом году его уже привлекали к ответственности за пьяное вождение. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.