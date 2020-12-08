В Калининграде самозанятым предоставят льготные займы под 4,25%

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В Калининградской области самозанятые смогут получить льготные займы на открытие своего дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Самозанятые могут оформить займ в сумме до полумиллиона рублей по одной из двух программ «Старт» и «Развитие». Процентная ставка для обоих вариантов установлена в 4,25% годовых.

Так, кредит «Старт» до 100 тысяч рублей сроком до 24 месяцев могут получить самозанятые на первые шаги для своей предпринимательской деятельности. Минимальная сумма займа составляет 30 тысяч рублей.

Льготный займ «Развитие» до 500 тысяч рублей выдается тем, кто зарегистрирован как самозанятый уже более трёх месяцев и планирует дальше развивать свой бизнес. Однако для этой программы потребуется дополнительный залог и обеспечение.

«Рассчитываем с помощью этих займов простимулировать интерес к предпринимательской деятельности в первую очередь начинающих самозанятых. По программе «Старт» требований немного, и они несложны. К тому же наш Центр «Мой бизнес» всегда проконсультирует заявителя, поможет выстроить грамотную бизнес-стратегию», – рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков.

С 1 июля в Калининградской области начал применяться налог на профессиональный доход. К настоящему времени, более пяти тысяч человек уже оформили статус самозанятых.