Комендант вымогал деньги у директора сельской гостиницы

В поселке Зеленый Гай Зеленоградского района идет строительство логистического складского комплекса. Строители проживают в гостинице близлежащего поселка Дунаевка. И вот в июле этого года начальник комендантской службы строительной компании потребовал у директора поселкового отела ежемесячно отстегивать ему по 50 рублей от стоимости суточного проживания каждого работника стройорганизации. В противном случае пригрозив расторгнуть договор на их проживание.

Директор на шантаж не повелась, сообщила о вымогателе, куда следует, и 29 июля в Светлогорске после получения в рамках оперативного эксперимента 348 тысяч рублей подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области. Светлогорский межрайонный следственный отдел регионального Управления СКР возбудил уголовное дело по признакам статьи УК РФ с длиннющим названием: «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если такое лицо в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере». На первом же допросе ушлый комендант поспешил дать признательные показания и теперь ожидает завершения предварительного и начала судебного следствия.

- За преступление, в совершении которого подозревается начальник комендантской службы, предусмотрено наказание, в том числе, виде лишения свободы на срок до 9 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы коммерческого подкупа, - добавили в УСКР.